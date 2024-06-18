دراسة: زيادة السمنة بين أطفال اليابان خلال جائحة كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني لصحة الطفل والتنمية في اليابان أن معدلات السمنة بين طلاب المدارس الإعدادية زادت بشكل ملحوظ بين السنة المالية 2020 و2022، وسط جائحة كورونا.

حللت الدراسة بيانات الفحوصات الصحية لحوالي 186 ألف طالب تخرجوا من المرحلة الإعدادية في هذه الفترة، وقارنت النتائج بالأرقام المتوقعة بناءً على بيانات لحوالي 210 ألف طالب تخرجوا في السنة المالية 2019 أو قبل ذلك، قبل انتشار الجائحة.

ووجدت الدراسة أن معدلات السمنة زادت لدى الطلاب والطالبات منذ السنة المالية 2020. كانت أرقام السنة المالية 2022 أعلى بنسبة 0.49% للطلاب و0.36% للطالبات مما كان متوقعًا. نُشرت النتائج في النسخة الإلكترونية من مجلة Pediatric Obesity الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة اتجاهًا نحو سوء الرؤية غير المصححة بين الطلاب. كانت نسبة الطلاب الذين كانت رؤيتهم غير المصححة أقل من 1.0 أعلى من المتوقع بين الطلاب الذكور في السنة المالية 2020 إلى 2022 وبين الطالبات في السنة المالية 2020 و2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)