رئيس تويوتا يعتذر عن الغش في اختبارات سلامة السيارات

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آيتشي - (جيجي برس) -- اعتذر الرئيس كوجي ساتو للمساهمين يوم الثلاثاء عن فضائح الاحتيال في شركة تويوتا موتور اليابانية الرائدة في صناعة السيارات ومجموعة شركاتها.

وقال ساتو في اجتماع عام للمساهمين في المقر الرئيسي لشركة تويوتا في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي بوسط اليابان ”أعتذر بصدق عن التسبب في الإزعاج“. وأضاف: ”سأعمل مع رئيس مجلس الإدارة بشكل كامل في الموقع لمنع تكرار ذلك“.

وقال رئيس مجلس إدارة تويوتا أكيو تويودا في الاجتماع إن شركة صناعة السيارات ستبذل كل الجهود لإعادة بناء نفسها بعد الفضائح، قائلاً: ”بصفتي الشخص المسؤول، سأقوم بتصنيع الأشياء بالطريقة الصحيحة وقيادة الدفة في مجموعة تويوتا“.

ووافق المساهمون في تويوتا على ثلاثة مقترحات من الشركة، بما في ذلك إعادة تعيين تويودا وساتو وثمانية آخرين في مجلس الإدارة. جاء ذلك على الرغم من توصيات شركة الاستشارات بالوكالة الأمريكية Glass Lewis & Co الاستشارية وغيرها بالتصويت ضد إعادة تعيين تويودا، قائلين إن المسؤولية عن الفضائح تقع على عاتقه لأنه قاد إدارة تويوتا منذ يونيو/ حزيران 2009.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)