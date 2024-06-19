الحكومة اليابانية تسعى لترويج المناطق الريفية للسياح الأجانب

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طوكيو - (جيجي برس) -- أكدت الحكومة اليابانية في تقرير سنوي يوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران على ضرورة جذب المزيد من الزوار الأجانب إلى المناطق الريفية في البلاد، مما يقلل من تركزهم في المدن الكبيرة.

ويقيم السياح الأجانب وينفقون الأموال بشكل رئيسي في المناطق الحضرية الثلاث في البلاد طوكيو وأوساكا وناغويا، وفقًا لتقرير عام 2024 حول السياحة، والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء.

وصل عدد الزوار الأجانب لليابان في عام 2023 إلى حوالي 25.07 مليون زائر، أي حوالي 80% من مستوى عام 2019، قبل جائحة كورونا، حيث بلغ إنفاقهم على السفر رقماً قياسياً بلغ 5,306.5 مليار ين. لكن حوالي 70% من أماكن إقامة هؤلاء الزوار كانت تقع في المناطق الحضرية الثلاث.

وقال التقرير إن القضاء على مثل هذا التركيز في المدن الكبرى سيؤدي إلى تنشيط المنطقة ويساعد على الحد من السياحة المفرطة، مما يمنع التدفق المفرط للسياح من التأثير بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان المحليين والبيئة.

وكتدابير لجذب الزوار الأجانب إلى المناطق الريفية، أشار التقرير إلى إنشاء برامج قائمة على التجربة تستفيد من الطبيعة المحلية والثقافة التقليدية والطعام، ونشر المعلومات عن مسارات الرحلات السياحية في المناطق الواسعة وإضافة قيمة إضافية لمرافق الإقامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)