إطلاق خدمة تأجير طائرات هوندا جيت للعملاء من الشركات

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة هوندا موتور اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستطلق خدمة لتأجير طائرات هوندا جيت الصغيرة لرجال الأعمال لعملائها من الشركات في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المتوقع أن تستخدم الشركات خدمة HondaJet Sharing Service لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها، مثل السفر الفاخر والنقل السريع.

وستتولى هوندا إدارة جدول الطائرات.

ستبدأ الشركة الخدمة بطائرة واحدة من هوندا جيت وتخطط لتقديم المزيد حسب حالة الاستخدام.

وستنظر هوندا في تأجير الطائرات ليس فقط للشركات ولكن أيضاً للأفراد. وستوفر سيارات لنقل الركاب من وإلى الطائرة على المدرج، على أمل أن تجعل السفر الجوي أكثر راحة من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى انتظار المغادرين في مباني المطار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)