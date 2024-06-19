شركة ريكو تطلق أول كاميرا أفلام تحمل علامة بنتاكس التجارية منذ 21 عاماً

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ستطلق شركة ريكو اليابانية لصناعة المعدات الدقيقة أول كاميرا أفلام تحت العلامة التجارية بنتاكس منذ 21 عاماً في 12 يوليو/ تموز، بعد أن استحوذت على العلامة التجارية من شركة هويا كورب لصناعة العدسات في عام 2011.

تتميز كاميرا بنتاكس 17 بتصميم كلاسيكي مع عدسة مدمجة وتسمح للمستخدمين بالاستمتاع بعمليات الكاميرا اليدوية مثل التركيز اليدوي ولف الفيلم، وفقًا لما أعلنته الشركة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تباع بحوالي 88,000 ين ياباني.

يمكن للكاميرا الجديدة التقاط صور بتنسيق يلتقط صوراً بنصف إطار فيلم مقاس 35 مليمتر، ويمكن للكاميرا الجديدة التقاط صور بتنسيق عمودي مماثل لتلك التي تلتقطها الهواتف الذكية مع توفير تكاليف الأفلام.

في السنوات الأخيرة، استعادت كاميرات الأفلام شعبيتها من جديد، خاصة بين الشباب. وقال مسؤول في شركة ريكو إن الشركة ستنظر في خطوتها التالية بعد رؤية استجابة المستهلكين لكاميرا بنتاكس 17.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)