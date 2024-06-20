الرئيس التنفيذي لشركة هوندا يعتذر للمساهمين عن الغش في اختبارات سلامة السيارات

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طوكيو - (جيجي برس) -- اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة هوندا موتور اليابانية توشيهيرو ميبي للمساهمين يوم الأربعاء عن مخالفات في اختبار المحركات التي تورطت فيها شركة صناعة السيارات اليابانية.

وقال ميبي في الاجتماع السنوي للمساهمين في طوكيو ”نعتذر بشدة مرة أخرى عن التسبب في قلق كبير“.

وقال المدير التنفيذي الأول لشركة هوندا نوريا كيهارا إنه لم يكن هناك أي ضغط من الشركة لارتكاب الغش الذي وصفه بأنه ”مشكلة فنية“.

وقال كاييهارا إن الشركة تعمل جاهدة لمنع تكرار أي مخالفات من خلال تعزيز نظام الضوابط.

وقال ميبي إنه من المتوقع أن تعلن شركة هوندا وشركة نيسان موتور عن تفاصيل تعاونهما في الصيف. وقال إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بشأن البرمجيات والأجزاء الأساسية للسيارات الكهربائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)