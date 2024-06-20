اليابان تصدر أوراقا نقدية بتصميم جديد في 3 يوليو/تموز 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تستعد اليابان لإصدار أوراق نقدية جديدة وطرحها للاستخدام لأول مرة في 3 يوليو/تموز، وهو ما يمثل أول إعادة تصميم للأوراق النقدية منذ 20 عامًا. سيحمل وجه الورقة النقدية من فئة 10000 ين، التي تبلغ قيمتها حاليًا ما يزيد قليلاً عن 60 دولارًا، صورة شيبوساوا إيئيتشي، المعروف باسم ”أبو الاقتصاد الياباني الحديث“.

الورقة النقدية من فئة 5000 ين ستزينها صورة تسودا أوميكو، أول امرأة يابانية تدرس في الخارج والرائدة في مجال التعليم الياباني. أما الورقة النقدية من فئة 1000 ين، فستحمل صورة كيتاساتو شيباسابورو، عالم البكتيريا الذي طور علاجًا لمرض الكزاز.

لمنع التزوير، ستستخدم الأوراق النقدية الجديدة تقنيات متقدمة مثل الصور ثلاثية الأبعاد، وهي الأولى من نوعها في العالم، بالإضافة إلى نمط تفصيلي للعلامات المائية. كما تتميز هذه الأوراق بتصميمات عالمية تجعلها سهلة الاستخدام من قبل الأجانب وكبار السن وضعاف البصر، مما يعزز من شمولية وسهولة استخدام العملة اليابانية الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)