【فيديو】«أوتشيوا»... المروحة التقليدية اليابانية للتغلب على حرارة الصيف

أخبار اليابان

يصل إنتاج المراوح التقليدية اليابانية ”أوتشيوا“ إلى ذروته قبل موسم الصيف. تتميز هذه المروحة بسمة فريدة، حيث يتم تصنيع وجه المروحة والمقبض بشكل منفصل، ثم يُدمج المقبض بعد ذلك. ورشة عمل شيومي في حي ياماشينا بمدينة كيوتو تجمع وتجهز مروح ”أوتشيوا“ بتصاميم مختلفة، معبرة عن روح اليابان التقليدية بكل جوانبها. يعمل الحرفيون في هذه الورشة بتفانٍ فائق، حيث يتم استخدام أخشاب عالية الجودة مثل الكيورو (Cypress) والبامبو في صناعة المقابض، مما يضفي على المروحة متانة وجمالاً فنياً يُعجب به الجميع. هذه المروحة ليست مجرد أداة لتبريد الهواء، بل تمثل تقاليد الحرفية اليابانية العريقة واهتمامها بالتفاصيل الدقيقة والجمالية في التصميم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)