تزايد خدمات رعاية الأظافر لكبار السن في اليابان

أخبار اليابان

سابورو - (جيجي برس) -- تشهد اليابان انتشارا لما يسمى بخدمات رعاية الأظافر الذين يتم إرسالهم إلى مرافق الرعاية الاجتماعية وغيرها من المرافق لتجميل أظافر المسنين أو المعاقين.

وقد زاد عدد مقدمي هذه الخدمات المعتمدين والمعروفين باسم ”أخصائيي العناية بالأظافر“ بمقدار 3.5 أضعاف على مدى سنوات، وفقًا لمنظمة تدريب.

وقد وجدت هذه العلاجات قبولاً جيداً، حيث يقول العاملون في مرافق رعاية المسنين أن هذه الخدمات تجلب البهجة للمقيمين.

يُعتقد أن خدمات العناية بالأظافر بدأت في عام 2012، عندما عرضت يوكاري أراكي، التي كانت تدير صالوناً لتقليم الأظافر، خدمتها في دار رعاية المسنين.

وبعد تلقيها سيلاً من الطلبات، أسست أراكي جمعية رعاية الأظافر الصحية اليابانية بهدف نشر الخدمة. ووفقًا للجمعية، التي يقع مقرها في مدينة كيشيوادا بمحافظة أوساكا غرب اليابان، هناك 2332 أخصائية أظافر للرعاية الصحية معتمدة من قبل المنظمة حتى مايو/ أيار من هذا العام، بزيادة من 668 في عام 2019.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)