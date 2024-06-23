انخفاض تقدير الذات بين الشباب في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر أول تقرير للحكومة اليابانية على الإطلاق عن الأطفال يوم الجمعة أن نسبة الشباب الراضين عن أنفسهم كانت أقل في اليابان مقارنة بأربع دول أخرى في استطلاع أجري في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

جمع الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت ردودًا من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 13 و29 عامًا في كل من البلدان الخمسة.

وبلغت نسبة المشاركين الذين قالوا إنهم راضون عن أنفسهم 57.4% في اليابان، وهي أقل من 73.2% في الولايات المتحدة، و73.9% في ألمانيا، و75.6% في فرنسا، و72.3% في السويد.

ومع ذلك، ارتفع المعدل في اليابان بنسبة 12.3% عن المسح السابق الذي أجري في عام 2018.

قال مسؤول في وكالة الأطفال والأسر إنه من غير الواضح سبب انخفاض تقدير الذات بين الشباب الياباني وسبب ارتفاع المعدل، لكنه أضاف أن نتائج الدراسة الاستقصائية نأمل أن تحفز المناقشات بين الشباب أنفسهم والباحثين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)