تقرير حكومي: انخفاض نسبة كبار السن الذين لديهم العديد من الأصدقاء المقربين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر مسح حكومي يوم الجمعة أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر في اليابان الذين يعتقدون أن لديهم العديد من الأصدقاء المقربين قد انخفضت بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا على ما يبدو على التواصل الاجتماعي.

وجد الاستطلاع، الذي ظهرت نتائجه في تقرير عام 2024 حول مجتمع الشيخوخة في اليابان، أن نسبة هؤلاء الأشخاص بلغت 7.8%، بانخفاض حاد من 24.7% في المسح المالي السابق لعام 2018.

ودعا التقرير، الذي تم تبنيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى اتخاذ تدابير لمنع كبار السن من مواجهة الوحدة أو العزلة غير المرغوب فيها.

تم إجراء الاستطلاع الأخير في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على 4000 شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء البلاد، وبلغ معدل الاستجابة الصحيحة 66.9%.

كما انخفضت نسبة المستجيبين الذين قالوا إن لديهم عددًا عاديًا من الأصدقاء المقربين إلى 39.0 في المائة من 47.5٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)