هدر الطعام في اليابان يسجل أدنى مستوى قياسي في السنة المالية 2022

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الكمية المقدرة من الطعام المهدر في اليابان في السنة المالية 2022 انخفضت بنسبة 9.8% عن العام السابق إلى 4.72 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإحصاءات في السنة المالية 2012، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة.

وبلغت كمية الفاقد الناتج عن الأعمال التجارية المتعلقة بالأغذية وفقدان الطعام في المنازل 2.36 مليون طن لكل منهما، وكلاهما أدنى مستوى قياسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة شؤون المستهلكين ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ووزارة البيئة.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية ذات الصلة 4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس/ آذار 2023.

وكانت الحكومة قد حددت هدفًا يتمثل في خفض الفاقد السنوي من الغذاء في البلاد إلى النصف بحلول السنة المالية 2030 من المستوى الذي كان عليه في السنة المالية 2000، إلى 2.73 مليون طن في الشركات و2.16 مليون طن في المنازل. والآن بعد أن تم تحقيق الهدف الخاص بالشركات، ستنظر الحكومة في وضع هدف جديد للتخفيض.

انخفضت كمية الفاقد من الأغذية في السنة المالية 2022 في الشركات بنسبة 15.4% على أساس سنوي. ومن بين هذه الكمية، كان 1.17 مليون طن من الشركات المصنعة للأغذية، و600 ألف طن من مؤسسات الأكل والشرب، و490 ألف طن من تجار التجزئة للأغذية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)