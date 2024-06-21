بداية موسم الأمطار في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الجمعة إن موسم الأمطار هذا العام يعتقد أنه بدأ في منطقة كانتو-كوشين شرق اليابان بما في ذلك طوكيو ومنطقة توكاي الوسطى ومنطقة كينكي الغربية.

وقد تم الإعلان عن بدء موسم الأمطار بعد 14 يومًا من المتوسط العام و13 يومًا عن العام الماضي في كانتو-كوشين و15 يومًا عن المتوسط العام و23 يومًا عن العام الماضي في كل من توكاي وكينكي.

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة يوم الخميس إن موسم الأمطار قد انتهى في منطقة أوكيناوا في أقصى الجنوب، قبل يوم واحد من المتوسط العام وقبل خمسة أيام من العام الماضي.

وتعرض الجزء الجنوبي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية يوم الجمعة لأمطار غزيرة بسبب جبهة الأمطار الموسمية النشطة. وقالت الوكالة إن منطقة هطول الأمطار الخطية، وهي عبارة عن شريط من السحب الركامية التي تسبب هطول أمطار غزيرة جدا، تشكلت في محافظة كاغوشيما في الصباح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)