منطقة شينجوكو في طوكيو تحظر شرب الخمر في الشوارع ليلا خلال احتفالات الهالوين

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طوكيو - (جيجي برس) -- سنّ مجلس حي شينجوكو في طوكيو بالإجماع يوم الجمعة مرسومًا يحظر شرب الخمر في الشوارع ليلاً في بعض المناطق الترفيهية خلال احتفالات الهالوين.

سيتم حظر شرب الخمر في الشوارع ليلاً في شينجوكو 3 وكابوكيتشو 1 في 31 أكتوبر/ تشرين الأول و1 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا يتضمن الحظر أي عقوبات. سيُطلب من المتاجر المحلية التوقف طواعية عن بيع المشروبات الكحولية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واجهت فيه شينجوكو اضطرابات متزايدة ومضايقات أخرى من الشباب الذين ينتقلون من حي شيبويا المجاور الذي يشدد الضوابط على شرب الكحول في الأماكن العامة. وقد وافق مجلس حي شيبويا هذا الأسبوع على مرسوم لحظر الشرب في الشوارع ليلاً حول محطة شيبويا على مدار العام، اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)