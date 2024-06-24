اليابان تكتشف مخزوناً هائلاً من المعادن النادرة

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت مؤسسة نيبون وجامعة طوكيو يوم الجمعة إن أكثر من 200 مليون طن من عقيدات المنغنيز الغنية بالمعادن النادرة موجودة في قاع المياه قبالة جزيرة تقع أقصى شرقي اليابان في المحيط الهادئ.

اكتشفت المنظمة غير الربحية والجامعة الوطنية كمية هائلة من تركيزات المعادن في قاع البحر التي تحتوي بوفرة على معادن نادرة مثل الكوبالت والنيكل، وكلاهما ضروري لبطاريات أيونات الليثيوم، في مسح غطى منطقة على عمق حوالي 5000 متر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

واكتشف الفريق منطقة بها عقيدات المنغنيز تغطي قاع البحر. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 230 مليون طن من عقيدات المنغنيز في حالة يسهل استخراجها كموارد. وأظهر تحليل العقيدات أنها تتكون بشكل رئيسي من الحديد والمنغنيز، وتحتوي أيضًا على الكوبالت والنيكل اللذين يستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية.

ويقدر الفريق كمية الكوبالت بنحو 610 آلاف طن، أي ما يعادل 75 عاما من استهلاك اليابان السنوي، والنيكل بنحو 740 ألف طن، أي ما يعادل نحو 11 عاما.

ويُعتقد أن هذه الكميات كافية للاستخدام التجاري، بما في ذلك تكاليف الاستخراج والتكرير. وتخطط المنظمة للبدء في استخراج 2500 طن من المورد المعدني يوميًا في مشروع تجريبي بحلول نهاية مارس/ آذار 2026.

وقال كاتو ياسوهيرو، الأستاذ بجامعة طوكيو ومدير مركز أبحاث موارد المحيطات للجيل القادم التابع لمعهد تشيبا للتكنولوجيا، إنه يريد التأكد من أن المشروع لن يشكل عبئًا على البيئة البحرية مع تقديم بيانات ستكون مقنعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)