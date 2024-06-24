اليابان تحيي الذكرى التاسعة والسبعين لمعركة أوكيناوا مع القوات الأمريكية

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أوكيناوا - (جيجي برس) -- أقيمت مراسم تذكارية في محافظة أوكيناوا يوم الأحد للصلاة على أرواح حوالي 200 ألف شخص فقدوا حياتهم في معركة برية شرسة دارت في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان قبل 79 عاما في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وخلال مراسم التأبين التي رعتها حكومة محافظة أوكيناوا وأقيمت في حديقة السلام التذكارية في منطقة مابوني في إيتومان، أوكيناوا، وقف المشاركون دقيقة صمت تكريما لقتلى الحرب ووضعوا الزهور وجددوا تعهدهم بالسلام. كانت مابوني آخر ساحة معركة قاسية خلال معركة أوكيناوا التي راح ضحيتها العديد من المدنيين.

وتحدد أوكيناوا يوم 23 يونيو/حزيران من عام 1945 على أنه اليوم الأخير للقتال المنظم بين الجيش الإمبراطوري الياباني سابقا والقوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي إعلان سلام، دعا محافظ أوكيناوا ديني تاماكي في إعلان سلام إلى حل التحديات التي أوجدتها البيئة الأمنية المتزايدة التعقيد من خلال الدبلوماسية السلمية والحوار. وقال: ”دعونا نعمل معاً دون توقف لإرساء سلام دائم“.

وأشار المحافظ إلى أن العبء المفرط لاستضافة القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا لا يزال قائما في أوكيناوا اليوم، وطالب المحافظ بتقليص حجم القواعد والتخلي عن النقل المخطط له قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية داخل المحافظة.

وعلاوة على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار جهود طوكيو لتعزيز الدفاع حول جزر نانسي الجنوبية الغربية، بما في ذلك أوكيناوا، قال تاماكي ”إلى جانب ذكريات معركة أوكيناوا المأساوية، فإن سكان المحافظة لديهم مخاوف قوية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)