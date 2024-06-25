العاصمة اليابانية تحاول جذب الناخبين الشباب قبل انتخابات محافظ طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) -- تحاول لجنة الانتخابات التابعة لحكومة العاصمة طوكيو جذب الناخبين الشباب قبل انتخابات محافظ طوكيو في السابع من يوليو/ تموز حيث تميل نسبة المشاركة في التصويت إلى أن تكون منخفضة نسبياً في جيلهم.

في مثل هذه الانتخابات في السنوات الأخيرة، كانت نسبة المشاركة الإجمالية للناخبين تحوم حول 50%. ولكن كانت هناك فجوة في معدلات الإقبال بين الناخبين الشباب وغيرهم من الناخبين.

فوفقًا للجنة إدارة الانتخابات التابعة لحكومة العاصمة، شهدت آخر انتخابات حاكم العاصمة قبل أربع سنوات نسبة إقبال بلغت 39.19% للناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، وهي أقل بكثير من 65.53% للناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا.

لا يوجد حل سريع للمشكلة، لكن اللجنة تواصل المشاركة في أنشطة التوعية لجذب انتباه الشباب.

وتميل نسبة إقبال الشباب إلى أن تكون أقل من نسبة إقبال الناخبين من جميع الفئات العمرية ليس فقط في انتخابات محافظ طوكيو ولكن أيضًا في انتخابات مجالس المدن الكبرى والانتخابات الوطنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)