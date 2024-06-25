تهديدات تستهدف محافظة طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت مصادر استقصائية إن رسالة تهديد تحذر من هجوم باستخدام حمض الكبريتيك لإصابة محافظة طوكيو كويكي يوريكو بالعمى أرسلت إلى من هم على صلة بالمحافظة، حسبما أفادت مصادر التحقيق.

كما تلقت السياسية رينهو، التي تنافس كويكي في انتخابات محافظ طوكيو في 7 يوليو/ تموز، تهديدًا بالقتل. وتقوم إدارة شرطة العاصمة اليابانية بالتحقيق في هذه الحوادث للاشتباه في أنها ترهيب.

وقالت المصادر يوم الاثنين إن رسالة بالفاكس أرسلت في ذلك اليوم إلى أشخاص مرتبطين بالحزب السياسي الإقليمي تومين فيرست نو كاي (مجموعة سكان طوكيو أولاً)، الذي تعمل فيه كمستشارة خاصة ومكتب أحد أعضاء الحزب في مجلس حي توشيما في طوكيو.

واحتوت الرسالة على تهديدات مثل ”لقد حصلت على قنبلة عالية الأداء وحمض الكبريتيك“، و”سأسكب حمض الكبريتيك على كويكي يوريكو وأعميها“، و”سأفجر مكتب كويكي يوريكو الانتخابي كما فعلت مع رينهو“. وقد استشار المتلقون الشرطة الوطنية.

وتلقى مكتب رينهو الانتخابي رسالة بالفاكس صباح يوم الأحد تهدد بـ ”طعن رينهو مرارًا وتكرارًا حتى الموت بسكين“ و”إعداد متفجرات وتفجيرها في 24 يونيو/ حزيران“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)