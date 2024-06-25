سوني ميوزيك وشركات أخرى تقاضي شركات ناشئة أمريكية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي

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نيويورك - (جيجي برس) -- رفعت شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت ومجموعتان كبيرتان أخريان من شركات التسجيلات الموسيقية دعاوى قضائية مشتركة يوم الاثنين ضد شركات ناشئة أمريكية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بزعم استخدام أغاني فنانيها دون إذن.

وتسعى شركات التسجيلات في مجموعة سوني ميوزيك إنترتينمنت وهي وحدة تابعة لمجموعة سوني اليابانية وكذلك شركات التسجيلات التابعة لمجموعة يونيفرسال ميوزيك ووارنر ريكوردز إلى الحصول على تعويضات، بحجة أن الشركتين الناشئتين سونو إنك (Suno Inc) و يونتشارت لابز إنك (Uncharted Labs Inc) انتهكتا حقوق الطبع والنشر الخاصة بهما باستخدام كمية كبيرة من الأغاني لتعلم الذكاء الاصطناعي دون إذن.

وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأخبار التجارية، قد يطالب المدعون بعدة مليارات من الدولارات. وقد رُفعت الدعاوى في محاكم فيدرالية أمريكية مختلفة.

وقال المدعون في شكاواهم إن نسخ شركتي Suno وUncharted Labs غير القانوني للأغاني لغرض التعلم التوليدي للذكاء الاصطناعي جعل الأنشطة الإبداعية للفنانين غير مقبولة.

وزعموا أن مستخدمي خدمات الشركتين الناشئتين كانوا قادرين على إنشاء عروض مثل تلك التي تشبه إلى حد كبير أغنية ”كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت“ للمغنية الأمريكية ماريا كاري.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)