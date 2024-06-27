المرشحون لمنصب محافظ طوكيو يدعون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس) -- يدعو المرشحون لمنصب محافظ طوكيو إلى تعزيز الإجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في العاصمة اليابانية قبل انتخابات محافظ طوكيو في 7 يوليو/ تموز.

طوكيو هي الأولى بين محافظات اليابان الـ 47 التي سجلت معدل خصوبة إجمالي، أو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها، أقل من طفل واحد، حيث بلغ 0.99 في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وقد أعرب العديد من المرشحين عن قلقهم العميق بشأن الوضع.

وقد اتخذت محافظة طوكيو الحالية كويكي يوريكو، 71 عامًا، خطوات مثل تقديم إعانة شهرية قدرها 5000 ين لكل مقيم في طوكيو يبلغ من العمر 18 عامًا أو أقل وإلغاء حدود الدخل للمساعدات المصممة لجعل التعليم في المدارس الثانوية مجانيًا بشكل فعال، من أجل هو تخفيف العبء الاقتصادي للأسر التي لديها أطفال.

وقالت كويكي: ”لقد أعطيت آمالاً كبيرة للأمهات والآباء الشباب والأشخاص الذين يفكرون في الزواج“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)