رئيس مجلس إدارة تويوتا يحصل على أعلى أجر في تاريخ الشركة

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ناغويا - (جيجي برس) -- أظهر تقرير صادر عن شركة صناعة السيارات الكبرى تويوتا موتور أن رئيس مجلس إدارتها حصل على أعلى أجر تنفيذي سنوي في تاريخ الشركة في السنة المالية 2023، على الرغم من خفض أجره بسبب فضيحة تزوير بيانات الاختبارات.

وكشفت الشركة عن هذه المعلومات يوم الثلاثاء كجزء من تقرير عن نتائج السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.

وتقول الشركة إن رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا حصل على أجر قدره حوالي 10 ملايين دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 62٪ بقيم الين مقارنة بالسنة المالية السابقة.

في هذا العام، أصبحت تويوتا أول شركة يابانية تعلن عن أرباح تشغيلية سنوية تتجاوز 5 تريليون ين. ومع ذلك، تم الكشف عن سلسلة من المخالفات في تويوتا والعديد من وحداتها بشأن ممارسات الحصول على الشهادات الحكومية لإنتاج السيارات بكميات كبيرة.

انخفضت نسبة تأييد تويودا إلى 71.93% في اجتماع المساهمين هذا العام من 84.57% في العام السابق. يعزى هذا الانخفاض إلى الفضيحة وتأثيرها على سمعة الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن تويوتا لا تزال واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم، مع تاريخ طويل من الابتكار والجودة في صناعة السيارات. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمحافظة على الثقة والجودة في ضوء الفضائح الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)