زيارة دولة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو للمملكة المتحدة

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس) -- حضر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو مراسم الترحيب بهما كضيوف دولة في وسط لندن بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ووفقا للتقاليد الملكية البريطانية، ركب الإمبراطور والإمبراطورة في عربتين منفصلتين مع الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا على التوالي في موكب إلى قصر باكنغهام.

وسارت العربات عبر المركز التجاري، وهو طريق رُفعت فيه الأعلام الوطنية اليابانية والبريطانية. ارتدت الإمبراطورة ماساكو قناعاً على وجهها بسبب حساسيتها من الخيول.

قبل الموكب، كان الأمير ويليام في استقبال الإمبراطور والإمبراطورة في الفندق الذي يقيمون فيه ثم اصطحبهما بسيارة إلى موكب حرس الخيول.

وعند وصولهما، ابتسم الزوجان الإمبراطوريان اليابانيان وصافحا الزوجين الملكيين البريطانيين. وأثناء اصطفافهما، عُزف النشيد الوطني الياباني. ثم تلقى الإمبراطور تحية الشرف من قبل حرس الشرف. تم إطلاق التحية العسكرية أثناء المراسم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)