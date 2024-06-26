اتهام جندي أمريكي في اليابان بالاعتداء الجنسي على فتاة

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أوكيناوا - (جيجي برس) -- تم يوم الثلاثاء توجيه الاتهام إلى جندي أمريكي في محافظة أوكيناوا بتهمة اختطاف فتاة دون سن 16 عامًا وإقامة علاقة جنسية معها بدون رضاها.

وقد وجه مكتب المدعي العام في منطقة ناها اتهامات ضد برينون واشنطن، البالغ من العمر 25 عامًا، في 27 مارس/آذار. ولم يكشف المكتب عما إذا كان المتهم قد اعترف بالتهم الموجهة إليه.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن واشنطن، الذي ينتمي إلى وحدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في أوكيناوا، اصطحب الفتاة في سيارة من حديقة إلى منزله واعتدى عليها جنسيًا، بما في ذلك التقبيل وملامسة الجزء السفلي من جسدها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مع العلم أنها كانت دون سن 16 عامًا.

وقالت مصادر في شرطة محافظة أوكيناوا إن شخصًا على صلة بالفتاة أبلغ الشرطة بالحادثة في وقت لاحق من ذلك اليوم. وبعد التحقيق في القضية، أرسلت الشرطة أوراق المشتبه به إلى النيابة العامة في 11 مارس/آذار. ومن المقرر عقد أولى جلسات محاكمته في 12 يوليو/تموز.

وقالت الشرطة إنها قررت عدم الإعلان عن القضية لحماية خصوصية الضحية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)