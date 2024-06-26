كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) -- أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفقاً لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش أيضًا إن الإطلاق يبدو أنه فشل على ما يبدو.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن مقذوفًا يعتقد أنه صاروخ باليستي أطلق من كوريا الشمالية وسقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاء الإطلاق في أعقاب وصول حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس ثيودور روزفلت إلى ميناء مدينة بوسان الكورية الجنوبية يوم السبت.

وقال نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الشمالي كيم كانغ إيل في بيان يوم الاثنين إن بلاده قد تستعرض قوتها الرادعة الجديدة رداً على ما تعتبره محاولات استفزازية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاء الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات عبر الحدود بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق في 30 مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)