الإمبراطور ناروهيتو يعرب عن أمله في استمرار العلاقات الودية بين اليابان وبريطانيا

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لندن - (جيجي برس) -- أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو عن أمله في ”علاقة دائمة قائمة على الصداقة“ بين اليابان وبريطانيا في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء في مأدبة رسمية استضافها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وقال الإمبراطور باللغة الإنكليزية خلال المأدبة التي أقيمت في قصر باكنغهام في لندن وحضرتها أيضا الإمبراطورة ماساكو ”آمل مخلصا أن تواصل كل من اليابان والمملكة المتحدة بذل جهود لا تكل من أجل تفاهم متبادل حقيقي من خلال تبادل شعبيهما، وبالتالي بناء علاقة دائمة قائمة على الصداقة وحسن النوايا والتعاون“.

وقد حضر الحفل حوالي 170 شخصاً، من بينهم الأمير ويليام والأمير إدوارد وغيرهما من أفراد العائلة المالكة بالإضافة إلى أفراد آخرين من غير أفراد العائلة المالكة. وقد ارتدى الإمبراطور وسام الرباط النبيل الذي مُنح له في ذلك اليوم، بينما ارتدت الإمبراطورة تاجاً وفستان سهرة.

وقبيل خطاب الإمبراطور، ألقى الملك تشارلز الثالث كلمة رحب فيه بالزوجين الإمبراطوريين في بريطانيا باللغة اليابانية.

وقال الملك: ”في صميم شراكتنا صداقة وثيقة، صداقة قائمة على فهم متبادل لأهمية القواعد الدولية والمؤسسات العالمية، وهي صُنعت من دروس التاريخ، بما في ذلك أحلك سنواته“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)