وفاة 3 أشخاص بالقرب من فوهة جبل فوجي

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس) -- قالت إدارة شرطة محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان إنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء بعد العثور عليهم حيث لا تظهر عليهم علامات حيوية بالقرب بالقرب من فوهة جبل فوجي. وقد تم العثور عليهم أثناء عملية بحث بدأت يوم الأحد عن عامل في شركة يبلغ من العمر 53 عامًا من مدينة هينو في طوكيو، والذي فُقد بعد ذهابه لتسلق الجبل يوم الجمعة. وعُثر على الأشخاص الثلاثة مستلقين منفصلين عن بعضهم البعض.

يُعتقد أن جميعهم كانوا متسلقين. وتعمل الشرطة المحلية على تأكيد هوياتهم.

جبل فوجي هو أعلى جبل في اليابان، حيث يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا، ويقع بين محافظتي شيزوكا وياماناشي. وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويعد مقصدًا شهيرًا للمتسلقين والسياح من جميع أنحاء العالم. تعتبر تسلقات جبل فوجي مغامرة خطيرة تتطلب تجهيزات واستعدادات خاصة نظرًا لصعوبة الظروف الجوية والتضاريس القاسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)