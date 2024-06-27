توقعات بحصول اليابان على 12 ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس) -- توقعت شركة البيانات الأمريكية Gracenote يوم الأربعاء أن تفوز اليابان بـ 12 ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، وهو رقم أقل بكثير من الـ 27 ميدالية الذهبية التي حققتها في أولمبياد طوكيو 2021.

فيما يتعلق بالميداليات الأخرى، من المتوقع أن تفوز اليابان بـ 13 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية، ليصبح الإجمالي المتوقع لعدد الميداليات 46 ميدالية في باريس، مقابل 58 ميدالية في طوكيو 2021، وهي أعلى حصيلة ميداليات لليابان في تاريخها الأولمبي، حيث احتلت المركز السادس عالميًا.

في الجمباز للرجال، من المتوقع أن تحقق اليابان نتائج متميزة بفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق وفي منافسات الفردي، مع توقع فوز دايكي هاشيموتو بالميدالية الذهبية في العارضة الأفقية للمرة الثانية على التوالي.

أما في منافسات فرق الجودو المختلطة، من المتوقع أن تحتل اليابان المركز الأول، بفضل توقع فوز هيفومي آبي بلقبه الثاني على التوالي في فئة 66 كيلوغرامًا للرجال.

في مصارعة السيدات، من المتوقع أن تحقق اليابان نتائج مميزة أيضًا، مع دفاع يوي سوساكي عن لقبها في فئة 50 كيلوغرام، وتوقع فوز أكاري فوجينامي وتسوغومي ساكوراي بأول ميداليتي ذهب لهما في الألعاب الأولمبية، على التوالي في فئات 53 و57 كيلوغرامًا.

سيقام أولمبياد باريس بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب 2024، حيث يتوقع العالم بفارغ الصبر متابعة هذه المنافسات الرياضية المثيرة والمليئة بالإثارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)