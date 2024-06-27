عرض مجسم ”غاندام“ بالحجم الطبيعي في معرض أوساكا إكسبو 2025

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعلنت شركة بانداي نامكو القابضة أنها ستعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي للروبوت ”غاندام“ في جناحها في معرض إكسبو أوساكا 2025 العالمي، الذي سيقام في مدينة أوساكا غرب اليابان.

وبحسب الإعلان الذي أصدرته الشركة يوم الأربعاء، سيكون هذا العرض هو الأول من نوعه لنموذج بالحجم الكامل لغاندام من سلسلة الأنيمي ”موبايل سوت غاندام“ في منطقة كانساي الغربية.

النموذج بالحجم الطبيعي من غاندام، الذي يبلغ طوله حوالي 17 مترًا، سيتم عرضه في وضع الركوع، مع رفع إحدى الركبتين ومد الذراع اليمنى إلى الأعلى، رمزًا لرغبة الوصول إلى الكون والمستقبل.

من المقرر عرض المجسم من 13 أبريل/ نيسان إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسيتم صنعه باستخدام مواد أعيد استخدامها من تمثال غاندام المتحرك السابق الذي كان معروضًا في يوكوهاما حتى مارس من هذا العام. ومع ذلك، لن يكون المجسم بالحجم الطبيعي في المعرض قابلًا للحركة.

وأوضحت بانداي نامكو أن جناحها سيوفر للزوار فرصة للاستمتاع بمشاهدة عالم سلسلة غاندام، وسيتم الكشف عن تفاصيل الجناح في وقت لاحق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)