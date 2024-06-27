اتهام امرأة صينية بقيادة حقيبة بمحرك في اليابان

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس) -- أحالت شرطة محافظة أوساكا في غرب اليابان امرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها إلى النيابة العامة للاشتباه في انتهاكها قانون المرور على الطرق من خلال قيادة حقيبة بمحرك بدون رخصة قيادة، حسبما علم يوم الأربعاء. يُعتقد أنها المرة الأولى في اليابان التي تسعى فيها الشرطة لتوجيه اتهامات في قضية تتعلق بحقيبة بمحرك.

ووفقًا لمصادر في شرطة أوساكا، يُزعم أن المرأة قادت حقيبة بمحرك على طريق للمشاة في مدينة أوساكا في 31 مارس/آذار. وقالت المصادر إن المرأة، وهي طالبة في اليابان، تنفي ارتكاب أي مخالفات، مدعية أنها لم تكن تعتقد أن الحقيبة مركبة تتطلب رخصة قيادة.

توصلت الشرطة إلى أن الحقيبة كانت مركبة ذات عجلتين بمحرك، حيث كانت سرعتها القصوى حوالي 13 كيلومترًا في الساعة. هذا النوع من الحقائب المزودة بمحرك يمكن أن يُصنف كمركبة تحتاج إلى رخصة قيادة بموجب القانون الياباني، وهو ما أدى إلى التحقيقات الحالية وتوجيه التهم المحتملة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)