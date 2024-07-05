الدراجة النارية اليابانية ”غينتشاري“ في أزمة بسبب قواعد الانبعاثات الجديدة

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- تواجه الآن الدراجة النارية اليابانية المحبوبة منذ فترة طويلة والتي يطلق عليها اسم ”غينتشاري“ ذات المحرك الذي يصل حجمه إلى 50 سم مكعب تهديداً حقيقياً بالانقراض.

فقد تعثرت مبيعات ”غينتشاري“ بعد ظهور خيارات جديدة للتنقل مثل الدراجات الهوائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وبسبب الصعوبات التي تواجه المصنعين في تكييف طرازات ”غينتشاري“ مع لوائح الانبعاثات الجديدة الأكثر صرامة التي سيتم تطبيقها في البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

وقد أدى الوضع المتردي إلى أن أكبر صانعي غينتشاري، شركة هوندا موتور، تدرس إمكانية إنهاء إنتاج سلسلة دراجاتها الشهيرة.

وتعد كل من شركة هوندا وشركة ياماها موتور وشركة سوزوكي موتور الشركات الرئيسية الوحيدة المصنعة للدراجة النارية في اليابان في الوقت الحالي.

باعت هوندا، على وجه الخصوص، أكثر من 100 مليون دراجة نارية من طراز سوبر كوب منذ إطلاق أول طراز منها في عام 1958، حيث تُعرف سلسلة الدراجات النارية هذه بأنها الأكثر مبيعاً في العالم. في اليابان، كانت دراجة سوبر كوب خياراً شائعاً في خدمات توصيل البريد والصحف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)