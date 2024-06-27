بدء خدمة الحافلات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة كاجيما وشركة Boldly Inc، وهي شركة تابعة لشركة سوفت بنك للاتصالات، وآخرون يوم الأربعاء إنهم حصلوا على إذن لتشغيل الحافلات في إطار ما يسمى بالمستوى الرابع من القيادة الذاتية، حيث يقوم النظام بتشغيل كل شيء في ظل ظروف معينة.

من المقرر إطلاق خدمة الحافلات ذاتية القيادة المخطط لها، والتي ستكون الأولى للقطاع الخاص في اليابان، في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز في مدينة هانيدا للابتكار، وهي منشأة بالقرب من مطار هانيدا في طوكيو. ستسير الحافلات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، التي تحمل ما يصل إلى 10 ركاب، بسرعة قصوى تبلغ 12 كيلومترًا في الساعة، وتدور حول مسار طوله 800 متر. ستتم مراقبة العمليات عن بعد من منشأة في بلدة ساكاي بمحافظة إيباراكي.

على الرغم من أن خدمات المستوى الرابع غير مطلوبة لوجود مشغلين على متنها، إلا أن الخدمة المخطط لها سيكون على متنها في البداية مشغل لإرشاد الركاب والتعامل مع أي حوادث.

جدير بالذكر أنه على طريق مدينة هانيدا للابتكار، تعمل حاليًا حافلات المستوى الثاني ذاتية القيادة المزودة بتكنولوجيا مؤتمتة جزئيًا. هذا التطور الجديد يشير إلى تقدم كبير في تكنولوجيا النقل الذاتي ويعكس جهود اليابان في تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة النقل وسلامته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)