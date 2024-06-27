الين يتراجع إلى أدنى مستوياته في 38 عاماً مقابل الدولار

أخبار اليابان

لندن/نيويورك - (جيجي برس) -- هبط الين الياباني يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 38 عامًا، وسط فجوة كبيرة في سعر الفائدة بين الاقتصادين الياباني والأمريكي، مما جعل الأسواق في حالة تأهب بحثًا عن إشارات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. لامس الدولار 160.63 ين، وهو أعلى مستوى له وأدنى مستوى للين منذ ديسمبر كانون الأول عام 1986، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 160.43 ين.

واصل سعر الفائدة المنخفض في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة الضغط على الين، حيث بلغ العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات 1.03 في المئة يوم الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 4.304 في المئة. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 بالمئة إلى 105.92 نقطة.

تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الأسعار في الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقى الدولار دعمًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أدلى مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتصريح سلبي حول خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وفي حديثه إلى الصحفيين في طوكيو، أعرب ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، عن ”قلقه الشديد“ بشأن الضعف السريع الأخير للين، ولكن رد فعل السوق على هذه التصريحات كان محدودًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)