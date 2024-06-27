كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة صاروخية مهمة

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سيؤول - (جيجي برس) -- قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أجرت بنجاح تجربة مهمة لتحميل وفصل وتوجيه رؤوس حربية متعددة على صاروخ باليستي متوسط المدى.

ويُعتقد أن الاختبار يشير إلى إطلاق صاروخ باليستي رصدته السلطات اليابانية والكورية الجنوبية من كوريا الشمالية يوم الأربعاء. وقالت مصادر عسكرية كورية جنوبية إن بيونغ يانغ اختبرت صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت لكنه فشل.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية فإن الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية كان يهدف إلى تأمين القدرة على ضرب أهداف. واستخدم في الاختبار صاروخ يعمل بالوقود الصلب وأجري في دائرة نصف قطرها 170 إلى 200 كيلومتر حتى يمكن قياس قدرات الرؤوس الحربية على الطيران.

وقالت وكالة الأنباء إن الرؤوس الحربية تم توجيهها بدقة إلى ثلاثة أهداف بعد فصلها عن الصاروخ، مضيفة أن بيونغ يانغ تحققت أيضا من فعالية رأس حربي تمويه.

وأشرف باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري في البلاد، وآخرون على الاختبار. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها كوريا الشمالية معلومات عن اختبار لرؤوس حربية متعددة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)