الأصول المالية للأسر اليابانية ترتفع لمستويات قياسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات بنك اليابان اليوم الخميس أن الأصول المالية التي تحتفظ بها الأسر اليابانية حتى نهاية مارس/ آذار نمت بنسبة 7.1% عن العام السابق لتصل إلى 2199 تريليون ين، مسجلة رقماً قياسياً جديدًا.

وزادت أرصدة الأسهم والصناديق الاستثمارية بفضل ارتفاع أسعار الأسهم. كما عكس هذا التقدم القياسي أيضًا المراجعات التي أجريت على بعض البيانات الإحصائية الأساسية.

وارتفعت أرصدة الأسهم بنسبة 33.7% إلى 313 تريليون ين، وارتفعت صناديق الاستثمار الاستئمانية بنسبة 31.5% إلى 119 تريليون ين. وكلاهما حطم الرقمين القياسيين حيث سجل مؤشر نيكي 225 للأسهم رقماً قياسياً في مارس/آذار بعد إطلاق برنامج الإعفاء الضريبي الجديد لحساب الادخار الفردي في نيبون للمستثمرين ذوي الأرباح الصغيرة في يناير/كانون الثاني.

وارتفع رصيد النقد والودائع بنسبة 1.1% ليصل إلى 1118 تريليون ين. وشهدت بوالص التأمين ارتفاعًا بنسبة 1.0 في المائة لتصل إلى 382 تريليون ين، حيث أدى ضعف الين إلى زيادة رصيد البوالص المقومة بالعملات الأجنبية السارية.

على العكس من ذلك، انخفضت نسبة السندات الحكومية اليابانية التي يحتفظ بها بنك اليابان المركزي باستثناء أذون الخزانة للربعين المتتاليين لتسجل 53.25%. ومن إجمالي الرصيد البالغ 1082 تريليون ين، احتفظ بنك اليابان بـ 576 تريليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)