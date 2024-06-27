رئيس سوزوكي يعتذر عن فضيحة اختبار السيارات

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس) -- اعتذر رئيس شركة سوزوكي موتور توشيهيرو سوزوكي عن فضيحة الغش في اختبارات السيارات في اجتماع لعموم المساهمين يوم الخميس.

وقال سوزوكي في الاجتماع الذي عقد في مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان ”نعتذر عن التسبب في القلق والإزعاج“.

في الفضيحة المتعلقة باختبار السيارة للحصول على الموافقة على النوع، تبين أن شركة صناعة السيارات سجلت مسافات توقف أقصر من الأرقام الفعلية في اختبارات أداء المكابح لنوع سيارة الشحن من نوع ألتو الصغيرة، والتي لم تعد قيد الإنتاج.

وتقول الشركة إن نتائج إعادة الاختبارات أثبتت عدم وجود أي مشاكل في سلامة السيارة.

وتعهد رئيس الشركة في اجتماع يوم الخميس بالحفاظ على مستوى عالٍ من الوعي بالامتثال القانوني وبذل جهود على مستوى الشركة لتعزيز الامتثال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)