الأعمال اليدوية اليابانية التقليدية تجذب السياح الأجانب

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصبحت الأعمال اليدوية اليابانية التقليدية تحظى بشعبية متزايدة بين الزوار الوافدين.

تجذب دقتها وألوانها الكثير من الأجانب إلى متجر متخصص في مطار هانيدا بطوكيو. كما يعمل منتجو هذه الأعمال اليدوية وغيرهم على تطوير قنوات مبيعات جديدة وجذب العملاء من الخارج من خلال عرض مهاراتهم الحرفية المتوارثة عبر الأجيال.

وبفضل تأثير ضعف الين أيضًا، يُشاهد العديد من الأجانب وهم يتوقفون عند المتجر المتخصص ”Japan Mastery Collection“، الذي افتُتح في المبنى رقم 3 في هانيدا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وينبهرون بتشكيلة واسعة من العناصر المعروضة للبيع.

ومن بين المنتجات التي تُلفت النظر بشكل خاص ”سانوكي كاغاري تيماري“، وهي كرة يد تقليدية من محافظة كاغاوا تتميز بأنماط منسوجة مصنوعة باستخدام خيوط ملونة. وكذلك المصنوعات الزجاجية الملونة ”تسوغارو فيدرو“ من محافظة أوموري، وأكواب الخزف التقليدي ”كوتانياكي“ وأكواب الساكي ”أوتشوكو“ المزينة بأوراق الذهب من محافظة إيشيكاوا.

وفقًا لشركة Japan Airport Terminal Co.، ارتفع عدد الأجانب الذين سافروا من وإلى هانيدا على متن رحلات دولية في السنة المالية 2023، التي انتهت في مارس/ آذار من هذا العام، بمعدل 3.4 مرة عن العام السابق ليصل إلى 10.37 مليون. ويمثل الزوار الوافدون 95% من المتسوقين في المتجر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)