اليابان تطلق بنجاح الصاروخ الثالث من سلسلة الصواريخ H3

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تانيغاشيما -(جيجي برس) -- أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) يوم الاثنين بنجاح ثالث صاروخ من سلسلة صواريخها الجديدة H3 يحمل قمرًا صناعيًا راداريًا متطورًا.

تم وضع القمر الصناعي دايتشي 4 لرصد الأرض في المدار المستهدف بعد حوالي 17 دقيقة من انطلاق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان في الساعة 12:06 ظهراً.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها وكالة الفضاء اليابانية صاروخ H3 يحمل قمراً صناعياً تجارياً منذ فشل الإطلاق الأول العام الماضي.

والصاروخ H3 هو صاروخ ذو مرحلتين يعمل بالوقود السائل طورته وكالة جاكسا وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة. وقد تم إدخال محرك جديد يعمل بالوقود السائل للمرحلة الأولى لتحسين قدرة الإطلاق، في حين أن الهدف هو خفض التكاليف بشكل كبير عن الصاروخ H-2A الذي تم إطلاقه من خلال تقليل عدد الأجزاء والاستخدام الفعال للمواد التجارية الجاهزة.

في مارس/ آذار من العام الماضي، تم إطلاق أول صاروخ H3، والذي يحمل القمر الصناعي البصري المتقدم دايتشي 3. وعلى الرغم من أن محرك المرحلة الأولى عمل بشكل صحيح، إلا أن محرك المرحلة الثانية فشل في الاشتعال، مما أدى إلى فقدان القمر الصناعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)