اعتقال رجل أعمال ياباني في ميانمار

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بانكوك - (جيجي برس) -- قال النظام العسكري في ميانمار، يوم الأحد، إنه اعتقل عدة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال الياباني هيروشي كاساماتسو، بسبب انتهاكات مزعومة للقانون بشأن بيع الأرز.

وقال النظام العسكري إن كاساماتسو ومسؤولي المتاجر المحلية باعوا الأرز بأسعار أعلى من المستويات التي حددتها السلطات.

كاساماتسو هو مدير تنفيذي في شركة Aeon Orange Co، وهي مشروع مشترك للسوبر ماركت أنشأته شركة التجزئة اليابانية Aeon Co وشركة ميانمارية في عام 2016.

وفي ميانمار، ارتفعت أسعار الأرز بسبب الاضطرابات الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري في عام 2021. وقد عزز الجيش الميانماري سيطرته على أسعار الأرز من خلال حملات قمع للممارسات غير القانونية.