ارتفاع أسعار الأراضي المواجهة للشوارع الرئيسية في اليابان للعام الثالث على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت مصلحة الضرائب الوطنية اليابانية يوم الاثنين إن أسعار الأراضي المواجهة للطرق في اليابان ارتفعت بنسبة 2.3% عن العام السابق في المتوسط، لترتفع بذلك للعام الثالث على التوالي.

كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ إدخال طريقة الحساب الحالية في عام 2010، مما يعكس تضاؤل تأثير جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية في اليابان بعد أن خفضت الحكومة تصنيفها لفيروس كورونا بموجب قانون الأمراض المعدية إلى الفئة الخامسة في مايو/ أيار من العام الماضي.

ارتفعت أسعار الأراضي على جانب الطريق، في 29 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.

وسجلت محافظة فوكوؤكا في جنوب غرب اليابان أكبر ارتفاع بنسبة 5.8%، تليها محافظة أوكيناوا في أقصى الجنوب بنسبة 5.6%. ويرجع هذا الارتفاع على الأرجح إلى زيادة الطلب على المكاتب والوحدات السكنية في المناطق الحضرية.

لم تتغير أسعار الأراضي على الطرق في محافظة أووموري الشمالية الشرقية ومحافظة شيزوؤكا بوسط البلاد دون تغيير، بينما انخفضت الأسعار في المحافظات الـ 16 المتبقية، بما في ذلك توتشيغي في شرق اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)