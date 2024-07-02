إدارة الاتصالات بشرطة طوكيو تحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- احتفلت إدارة المعلومات والاتصالات في شرطة العاصمة طوكيو، المسؤولة عن نظام إرسال الشرطة ونظام الاتصالات اللاسلكية في العاصمة اليابانية، بمرور 70 عامًا على إنشائها يوم الاثنين في حفل أقيم في مقر إدارة شرطة العاصمة.

ومنذ إنشائها في عام 1954، لعبت الإدارة، التي تدعم البنية التحتية للاتصالات في صميم أنشطة إدارة شرطة العاصمة، أدوارًا رئيسية في حوادث تاريخية.

فخلال الاحتجاجات الكبرى ضد المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قام القسم بإصلاح أجهزة اللاسلكي المعطلة لدى ضباط شرطة مكافحة الشغب على الفور للحفاظ على الاتصالات. وفي أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في عام 1985، نصبت الإدارة هوائياً في منطقة جبلية وعرة ونشرت مركبات اتصالات عبر الأقمار الصناعية لدعم عمليات البحث.

وفي أعقاب زلزال شبه جزيرة نوتو في يناير/كانون الثاني من هذا العام، تلقت الدائرة صورا من فوق منطقة الكارثة التقطت من طائرات الهليكوبتر ونقلتها إلى مقر شرطة محافظة إيشيكاوا ومكتب رئيس الوزراء. كما نقلت لقطات حية لشخص مسن تم إنقاذه بعد حوالي 124 ساعة من وقوع الزلزال.

كما عملت الإدارة أيضًا خارج اليابان، بما في ذلك بعد الزلزال الهائل الذي وقع في فبراير/ شباط 2023 في تركيا وسوريا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)