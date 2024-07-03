تكنولوجيا من المستقبل قيد التجربة في اليابان.. اختبار شاشة ترجمة فورية في مطار هانيدا بطوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة توبان يوم الثلاثاء إنها بدأت في مطار هانيدا في طوكيو اختبارًا تجريبيًا لنظام الترجمة عبر شاشة شفافة خاصة يمكنها إجراء ترجمة فورية للمحادثات.

يمكن للنظام ترجمة الكلمات المنطوقة تلقائيًا إلى 13 لغة بما في ذلك الإنكليزية والكورية وعرض الكلمات والجمل المترجمة بسرعة على شاشته الشفافة. كما يعرض أيضاً الكلمات المدخلة من لوحة المفاتيح.

يسمح النظام للمتحدثين بالتحدث أثناء رؤية وجه بعضهم البعض. وهو مصمم لتوفير المعلومات بسرعة للمسافرين الأجانب والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.

ستُجرى التجربة في الكاونترات في مبنى الركاب رقم 1 بمطار هانيدا حتى يوم الإثنين، وفي مطار أوساكا الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار إيتامي، في أغسطس/آب.

وستقوم الشركتان باختبار دقة النظام في التواصل والترجمة والنظر في التطبيقات الممكنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)