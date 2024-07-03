اليابان تصدر أوراقاً نقدية بتصميم جديد لأول مرة منذ 20 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تستعد اليابان، اليوم الأربعاء، لإصدار أوراق نقدية جديدة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لاستخدام الصور ثلاثية الأبعاد المتطورة على الأوراق النقدية، كجزء من جهود مكافحة التزييف.

في هذا التغيير الأول من نوعه لتصميم العملات منذ 20 عامًا، ستتميز الأوراق النقدية من فئة 10 آلاف ين و5 آلاف ين وألف ين بأرقام قيمة اسمية أكبر مقارنة بالإصدارات الحالية، مما يسهل التعرف عليها من قبل الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الأوراق النقدية علامات لمسية تتيح للأشخاص ضعاف البصر التعرف على قيمة الورقة النقدية بسهولة عند لمسها.

وطبعت على وجه الورقة الجديدة من فئة 10000 ين، صورة شيبوساوا إيئيتشي، وهو رجل أعمال معروف بأنه أبو الاقتصاد الياباني الحديث.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ين صورة تسودا أوميكو، التي كانت من بين أوائل النساء اليابانيات اللاتي سافرن إلى الخارج لتلقي التعليم. وقد درست في الولايات المتحدة.

أما الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 ين فتحمل صورة كيتاساتو شيباسابورو، عالم البكتيريا الذي طور علاجًا للكزاز.

ومن المتوقع أن يتم طباعة حوالي 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية مارس/آذار من العام المقبل. وبحسب الحكومة، ستظل الأوراق النقدية الحالية سارية المفعول حتى بعد طرح الإصدارات الجديدة.

يأتي هذا الإصدار الجديد في ظل توجه اليابان، التي تعتز بتداول النقد، نحو تعزيز المدفوعات غير النقدية. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة هذه المدفوعات، إلا أنها لا تزال دون الهدف الحكومي المحدد بنسبة 40% بحلول عام 2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)