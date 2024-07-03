【فيديو】الملك كازو الياباني أكبر لاعب كرة قدم في العالم يُوقع لنادٍ جديد ويرفض الاعتزال

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رفض أكبر لاعب سناً في تاريخ كرة القدم، الياباني كازويوشي ميورا (57 سنة)، الاعتزال وقرر خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية مع نادٍ من الدرجة الرابعة في اليابان. في واحدة من المفاجآت الكبيرة في هذه اللعبة، قرر النجم الياباني كازويوشي ميورا الانضمام إلى نادي أتلتيكو سوزوكا الذي ينافس في الدرجة الرابعة اليابانية على سبيل الإعارة، وفقاً لما أعلنه النادي يوم الثلاثاء. يستمر ميورا في الملاعب لموسم جديد، مؤكداً عظمته كواحد من أكبر اللاعبين سناً في تاريخ رياضة كرة القدم، وهي خطوة ستعزز رقمه القياسي وتسعد الجماهير اليابانية كثيراً. وشارك في التدريبات في مدينة تسو، وأتيحت له فرصة لعب كرة عرضية برأسه داخل منطقة الجزاء، وقال: ”شعرت بشعور جيد. أكملت المباراة دون إصابة وكانت بدايتي جيدة“، قالها مبتسماً.

ولعب ميورا، المعروف في بلاده بلقب ”الملك كازو“، في صفوف فريق أوليفيرينسي الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية البرتغالي الذي انضم إليه في شهر فبراير/شباط عام 2023 على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني، وخاض ميورا 8 مباريات. يُعد المهاجم الياباني المخضرم ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب الساموراي، وأعلن في شهر مايو/أيار من العام الماضي أنه يعتزم الاستمرار في اللعب حتى يبلغ الستين من عمره.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)