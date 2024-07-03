طرح أوراق نقدية جديدة لأول مرة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- طرحت اليابان أوراقًا نقدية جديدة أعيد تصميمها للتداول اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 20 عامًا مع تزايد تحول البلاد إلى التعاملات غير النقدية.

بدأ بنك اليابان في تسليم الأوراق النقدية الجديدة إلى المؤسسات المالية في مكتبه الرئيسي في طوكيو و32 مكتبًا فرعيًا في جميع أنحاء البلاد في الساعة 8 صباحًا.

وطبعت على وجه الورقة الجديدة من فئة 10000 ين، صورة شيبوساوا إيئيتشي، وهو رجل أعمال معروف بأنه أبو الاقتصاد الياباني الحديث.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ين صورة تسودا أوميكو، التي كانت من بين أوائل النساء اليابانيات اللاتي سافرن إلى الخارج لتلقي التعليم. وقد درست في الولايات المتحدة.

أما الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 ين فتحمل صورة كيتاساتو شيباسابورو، عالم البكتيريا الذي طور علاجًا للكزاز.

وتتميز الأوراق النقدية الجديدة بتقنيات متقدمة لمكافحة التزييف مثل الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد للصور الشخصية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)