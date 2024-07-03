4 شركات يابانية لصناعة السيارات تسجل زيادة في المبيعات في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام

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نيويورك -(جيجي برس)-- أعلنت أربع من أصل ست شركات يابانية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء عن زيادة مبيعات السيارات في الولايات المتحدة للربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي وسط طلب قوي على السيارات الهجينة.

زادت المبيعات في شركة تويوتا موتور بنسبة 9.2% إلى 621,549 وحدة بفضل شعبية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات RAV4 وسيارة السيدان كورولا. واستحوذت الشركة على نصف سوق السيارات الهجينة. وقال مسؤول في الشركة إن مبيعات تويوتا الهجينة نمت بوتيرة أسرع من السوق.

وشهدت شركة هوندا موتور ارتفاع مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% لتصل إلى 356,457 وحدة، مدفوعة بالمبيعات القوية للنسخ الهجينة من الطرازات الشهيرة مثل سيارة CR-V الرياضية متعددة الاستخدامات.

وارتفعت مبيعات شركة سوبارو كورب بنسبة 5.4% إلى 169,447 وحدة، وارتفعت مبيعات شركة مازدا موتور بنسبة 7.3% إلى 102,383 وحدة.

سجلت شركة نيسان موتور انخفاضًا بنسبة 3.1% إلى 236,721 وحدة بسبب تباطؤ مبيعات سيارات الدفع الرباعي. وانخفضت مبيعات شركة ميتسوبيشي موتورز بنسبة 7.6% إلى 22,727 وحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)