وزارة الدفاع الأمريكية تعرب عن أسفها حيال حالات الاعتداء الجنسي في أوكيناوا

أخبار اليابان

واشنطن -(جيجي برس)-- أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء عن أسفها بشأن حالات الاعتداء الجنسي التي تورط فيها جنود أمريكيون متمركزون في محافظة أوكيناوا جنوب اليابان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في إفادة صحفية ”نحن منزعجون بشدة من خطورة الادعاءات ونأسف للقلق الذي تسبب فيه ذلك“. وأضاف أن وزير الدفاع لويد أوستن ”بالطبع نتابع هذا الأمر عن كثب“.

وقال رايدر: ”اليابان هي واحدة من أقرب حلفائنا، ولذا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة في هذا الشأن“.

وأضاف أن ”السلوك المزعوم لهؤلاء الأفراد لا يعكس القيم الأساسية للجيش الأمريكي ولا يمثل سلوك الأغلبية الساحقة من الأفراد المتمركزين في اليابان الذين نشرناهم في الأمام“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)