اليابان تكشف عن 3 حالات عنف جنسي أخرى تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي في أوكيناوا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) --كشف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية عن 3 حالات أخرى من العنف الجنسي يُزعم تورط أفراد من الجيش الأمريكي فيها في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان، بالإضافة إلى الحوادث التي تم الإعلان عنها للصحافة في وقت سابق.

وفي معرض كشفه عن الحالات الإضافية في مؤتمر صحفي، قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا إن هذه الحوادث وقعت في فبراير/ شباط 2023، أغسطس/ آب من نفس العام، ويناير/ كانون الثاني من هذا العام، على التوالي. ولم يكشف عن تفاصيل القضايا، قائلاً: ”لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من أفراد القوات الأمريكية المتورطين“.

وقال هاياشي إنه من المشتبه قيام أحد أفراد الجيش الأمريكي بممارسة الجنس دون موافقة في واحدة من الحالات الثلاث التي تم الكشف عنها مؤخرا.

وأضاف هاياشي: ”(هذه الحوادث) مؤسفة للغاية“. وأكد أن ”اليابان ستواصل حث الجانب الأمريكي على ضمان اتخاذ إجراءات شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة“ نظراً للقلق الشديد الذي تسببت به هذه الحالات في المجتمعات المحلية.

وأوضح أن هذه الحوادث تسببت في قلق كبير في المجتمعات المحلية، وأن الحكومة اليابانية ملتزمة بالعمل مع الجانب الأمريكي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تسعى الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى الحفاظ على علاقات قوية وتعاون أمني مستمر في المنطقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)