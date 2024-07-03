إيرادات الضرائب اليابانية تسجل رقما قياسيا بلغ 72.1 تريليون ين في السنة المالية 2023

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- قالت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء إن إجمالي الإيرادات الضريبية للحكومة اليابانية بلغ 72.076.1 مليار ين في السنة المالية 2023، مسجلاً رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي.

في البداية، قُدرت إيرادات ضرائب الحساب العام للسنة المنتهية في مارس/ آذار بنحو 69.611 مليار ين.

لكنها تجاوزت أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 71.137.4 مليار ين، والذي تم تسجيله في السنة المالية 2022، حيث قفزت إيرادات ضرائب الشركات بفضل الأرباح القوية في عدد من الشركات وسط الانخفاض التاريخي لقيمة الين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)