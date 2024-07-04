رئيس وزراء اليابان يعتذر مباشرة لضحايا التعقيم القسري

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طوكيو- (جيجي برس)-- أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء عن استعداده للقاء ضحايا التعقيم القسري والاعتذار لهم بموجب قانون تحسين النسل البائد.

وبعد أن أصدرت المحكمة العليا في نفس اليوم حكمًا كاملاً لصالح المدعين في دعاوى التعويض المرفوعة ضد الحكومة بسبب عمليات التعقيم التي أُجبروا على الخضوع لها بموجب القانون البائد، قال كيشيدا للصحفيين إن الأفعال ”انتهاك لحقوق الإنسان وتدوس على كرامة الناس“. ولا ينبغي السماح به.” كما وجدت المحكمة الكبرى بالمحكمة العليا أن القانون القديم غير دستوري.

وأضاف: ”من موقعي كمنفذ للقانون، فإنني أشعر بالأسف الشديد لذلك وأعتذر من قلبي“.

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بالمدعين، أشار كيشيدا: ”أود أن أسمع تجاربهم وأفكارهم الصعبة، وأن أنقل لهم كلمات الندم والاعتذار مباشرة“.

وأوضح كيشيدا أن حكومته ستدفع تعويضات على الفور للمدعين وستدرس بسرعة طرقًا جديدة لتقديم تعويضات واسعة النطاق لضحايا التعقيم، مشيرًا إلى أن الضحايا عانوا لفترة طويلة وأنهم يتقدمون في السن أكثر فأكثر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)