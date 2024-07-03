متوسط الزيادة في الأجور يصل إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً في اليابان

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طوكيو -(جيجي برس)-- قال اتحاد النقابات العمالية اليابانية (رينغو) يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز إن الزيادات الشهرية في الأجور التي تمنحها الشركات اليابانية للنقابات العمالية في مفاوضات الأجور الربيعية لهذا العام بلغت في المتوسط 5.10%، أو 15281 ين، وهو أعلى مستوى منذ 5.66% في عام 1991.

وارتفع المتوسط المرجح بنسبة 1.52 نقطة مئوية، أو 4721 ين، عن العام السابق، على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص العمالة، وفقًا لنتائج الشونتو النهائية الصادرة عن رينجو، المنظمة الجامعة للنقابات العمالية في البلاد.

وكجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الاقتصاد الياباني على التغلب على الانكماش بشكل كامل، دعت الحكومة إلى تحقيق زيادات في الأجور تفوق التضخم.

ونتيجة لذلك، قبلت العديد من الشركات الكبيرة مطالب زيادة الأجور من النقابات العمالية بشكل كامل.

وبلغ متوسط زيادة الأجور من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضم أقل من 300 عضو في النقابات العمالية 4.45%، أو 11,358 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)